Questa sera alle 20 presso lo Stadio Olimpico di Sochi Germania e Messico si sono sfidate nella seconda semifinale di Confederations Cup 2017, l'ultima della storia: trionfa la Germania per 4-1, con la doppietta di Goretzka, migliore in campo, e i gol di Werner e Younes, inutile per i messicani la rete di Fabian: i campioni d'Europa affronteranno in finale il Cile, che ieri ha battuto il Portogallo di Ronaldo dopo i calci di rigore.



Il tecnico Low per questa Confederations ha voluto portare una Germania tutta sperimentale, senza molte stelle, ma la compattezza e il valore di questa squadra è sotto gli occhi di tutti: 7 punti nel girone e un miglioramento costante, ora i tedeschi sono favoriti per la vittoria del torneo.



Il Messico, che settimana prossima sarà già impegnato in Gold Cup, era arrivato a questo match dopo aver balbettato in tutti e tre i match del girone A. I centro-americani non trovano la seconda Confederations della loro storia, dopo quella del 1999.





Semifinale: Germania-Messico 4-1

6' e 8' Goretzka (G), 59' Werner (G), 89' Fabian (M), 91' Younes (G).



LE FORMAZIONI:



Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Ginter, Rudiger, Hector, Henrichs, Kimmich, Rudy, Goretzka (dal 67' Can), Draxler (dall'81' Younes), Stindl (dal 78' Brandt), Werner.



Messico (4-3-3): Ochoa; Araujo, Oswaldo, Moreno, Layun; Herrera, J. dos Santos (dal 66' Marquez), G. dos Santos (dal 62' Fabian), Aquino (dal 46' Lozano), Jimenez, Chicharito.