Il Cile batte il Portogallo ai calci di rigore e vola in finale di Confederations Cup, dove attende la vincente di Germania-Messico. La gara si apre con un'occasione sprecata da Edu Vargas da una parte e da André Silva dall'altra. Ai tempi supplementari il Cile protesta per un rigore non fischiato sul neo-entrato Francisco Silva, senza l'intervento del VAR. Poi allo scadere Vidal centra un palo clamoroso e sulla respinta Martin Rodriguez prende la traversa, così si va ai rigori. Bastano tre tiri per parte dal dischetto: per il Cile segnano Vidal, Aranguiz e Sanchez mentre Bravo para le conclusioni di Quaresma, Moutinho e Nani.

Confederations Cup - Semifinali



Portogallo-Cile 0-3 (dopo i calci di rigore)

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric Soares, José Fonte, Bruno Alves, Eliseu; Bernardo Silva (83' Quaresma), William Carvalho, Adrien Silva (102' Moutinho), André Gomes (116' Gelson Martins); André Silva (76' Nani), Cristiano Ronaldo. CT Fernando Santos.

CILE (4-3-1-2): Bravo; Isla (120' Fuenzalida), Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Diaz, Hernandez (112' Francisco Silva); Vidal; Vargas (86' Rodriguez), Sanchez. CT Juan Antonio Pizzi.

Arbitro: Faghani (Iran).

Ammoniti: Jara, William Carvalho, André Silva, Hernandez, Fonte, Bruno Alves.



RIGORI:

Vidal (C) GOL

Quaresma (P) PARATO

Aranguiz (C) GOL

Moutinho (P) PARATO

Sanchez (C) GOL

Nani (P) PARATO



Germania-Messico (giovedì ore 20)