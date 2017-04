Il presidente del CONI Giovanni Malagò, nelle dichiarazioni riportate dall'ANSA, ha ammesso che tiferà per la Juventus in Champions League. "Questa logica del partitismo e della faziosità bisogna assolutamente che gli italiani la mettano da parte. Mi rendo conto che per qualcuno è impensabile ragionare così ma è difficile avere cultura sportiva con la 'c' maiuscola se vengono meno questi presupposti. Più che mai, se hai un ruolo istituzionale è giusto tifare, anche perché tutto questo crea un beneficio al sistema paese portando punti al ranking e purtroppo tutte le altre squadre sono state eliminate".