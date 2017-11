Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato alla trasmissione "Che tempo che fa" in vista del consiglio della Figc di lunedì: "Penso e mi auguro che Tavecchio si presenterà dimissionario. Penso che si dimetterà, secondo mie informazioni lo farà. Perché una parte del calcio continua ad appoggiarlo? Bisogna chiederlo a loro, io penso che si dimetterà in consiglio federale. Ancelotti ct? In un contesto ambientale diverso potrebbe essere interessato".



LE PAROLE DI MALAGO' - Malagò ha poi proseguito: "Quando Conte decise di lasciare la Nazionale si pose il problema di a chi assegnare la nazionale. Tavecchio aveva pensato a Donadoni, ma era sotto contratto con il Bologna. C'era allora l'ipotesi Marcello Lippi che era disponibile a rientrare dalla Cina. Io e Tavecchio incontrammo Lippi a casa mia. Ci disse 'ci sto, ma per dare una mano a tutto il sistema del calcio italiano, per fare il coordinatore tecnico di tutte le nazionali'. Trovammo l'accordo, ci stringemmo anche la mano. Lippi fu un signore e la sua richiesta economica fu inferiore a quello che il presidente aveva preventivato di investire. Sul tavolo c'erano i nomi di Ventura, De Biasi, Montella e Spalletti. Lippi chiese di poter parlare con qualcuno di questi. Poi disse che la scelta migliore sarebbe stata Ventura, il quale fu contattato e contrattualizzato. Quando sfumò l'accordo con Lippi, per la norma che impediva di fargli un contratto per il ruolo del figlio, procuratore, Ventura ormai era sotto contratto, ma non aveva più il referente con cui doveva confrontarsi. Ancelotti? Conosco molto bene Carlo e per quello che lo conosco, non è disponibile a fare la stampella a nessuno. Però se cambiassero le situazioni ambientali..."



LA REPLICA DELLA FIGC - "Carlo Tavecchio non si presenterà dimissionario al consiglio federale della Figc in programma lunedì. Il presidente sta ultimando le sue proposte per rispettare l'impegno preso con tutte le componenti nell'incontro di mercoledì scorso": lo annuncia all'Ansa, dopo le dichiarazioni del presidente del Coni Malagò intervistato da Fabio Fazio, una fonte qualificata della Figc.