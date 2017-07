Un mercato da protagonista, per sanare le frizioni.La conquista, a sorpresa, dell'ultima Premier League non è stato sinonimo di fiducia incondizionata per l'ex allenatore della Juventus, il quale per ora non ha visto soddisfatta nessuna sua richiesta. Voleva Oriali, una figura che facesse ponte tra lui e la squadra, non l'ha avuto, ha chiesto Lukaku e l'ha perso, battuto dal 'nemico' Mourinho . Chi gravita intorno a Conte racconta di un allenatore deluso, nonostante le rassicurazioni dall'alto, ma non rassegnato. Si aspetta colpi e in quest'ottica la prossima settimana potrebbe regalargli qualche soddisfazione.Il Chelsea, dopo aver atteso nell'ombra, è pronto a uscire alla luce del sole. Arriveranno due nuovi attaccanti,i grandi botti sono però attesi in difesa. Oltre a Danilo del Real Madrid, al quale ha pensato anche la Juventus,Se l'offerta verrà messa nera su bianco non potrà non essere presa in considerazione da Marotta. E tranquillizzerà anche Conte, il quale più di una volta ha pensato a un clamoroso addio.