Antonio Conte chiama Andrea Belotti. Secondo La Stampa, il Chelsea è pronto a offrire una cifra vicina ai 100 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione dell'attaccante del Torino.



Imbula, Zapata e Niang sono le prime scelte di Mihajlovic sul mercato secondo Tuttosport.

Invece per la Gazzetta dello Sport, i granata sprintano per Donsah: dettagli da limare col Bologna sulla formula (valutazione di 6 milioni), già oggi prevista la fumata bianca. Per l’attacco si monitora Mehmedi (Leverkusen), difficile Zapata (Napoli). Si tratta con gli agenti di Paletta (Milan, c’è pure il Valencia).

Il Bologna segue Orsolini (Juve), per la mediana occhi su Mauri (Milan) e Rincon (Juve), si valuta De la Cruz (Liverpool de Montevideo).