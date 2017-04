Antonio Conte ha smentito categoricamente di aver messo a confronto i successi ottenuti da allenatore della Juventus e l'eventuale conquista della Premier sulla panchina del Chelsea. A Sky Sport ha detto: "Nessuno me lo ha mai chiesto, nessuno mi ha mai domandato nulla, paragonando questa eventuale vittoria a quelle della Juve. Da quando sono andato via c’è chi si diverte a infangarmi e mettermi contro i tifosi della Juventus. Non ho mai fatto paragoni e mai ne farò. Da quando sono al Chelsea ho sempre evitato di parlare di Juventus proprio per non dare spazio a polemiche eppure si riesce sempre a trovare il modo per mettermi in bocca frasi mai pronunciate da me. Sono infuriato!".