Antonio Conte è pronto ad una nuova stagione alla guida del Chelsea. Quella della conferma del titolo. "Gli ultimi due allenatori che hanno vinto la Premier League sono stati esonerati nel giro di pochi mesi. Vorrei assolutamente evitare che succedesse per la terza volta consecutiva", queste le parole del tecnico italiano al The Telegraph, in cui si riferisce alle debaclè di Mourinho e Ranieri dopo aver vinto il campionato rispettivamente con Chelsea e Leicester. Per far sì che la storia non si ripeta, Conte e i Blues, dopo aver speso oltre 100 milioni di euro, inseguono Alex Sandro della Juventus, Oxlade-Chamberlain del Barcellona e Renato Sanches del Bayern Monaco.