Fuori due.L'allenatore italiano del Chelsea, fresco di rinnovo del contratto, non ha convocato il centrocampista serbo per la tournée in Cina e a Singapore. Assenti anche i loro 'eredi':(ancora infortunato al ginocchio) e, che prima dovrà effettuare le visite mediche.- Tornando a Matic, i campioni d'Inghilterra chiedono 40 milioni di euro per il suo cartellino. Sulle sue tracce ci sono soprattutto. Mourinho lo conosce bene avendolo già allenato al Chelsea, Allegri lo ha incontrato quest'estate in Sardegna, dove erano in vacanza nello stesso villaggio. I bianconeri sono pronti a offrire 30 milioni di euro, senza inserire nella trattativa il terzino sinistro brasiliano. Le piste alternative per il centrocampo della Juve portano a(Liverpool),(PSG) e(Siviglia).