Antonio Conte, allenatore del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Burnley: "Il Burnley ha ottenuto 28 dei suoi attuali 29 punti fra le mura amiche del Turf Moor: lì ha vinto le ultime cinque partite giocate ed ha segnato molte reti nei finali di gara. Quindi, dovremo stare molto concentrati perché sono una squadra in forma che, contro la capolista, metterà certamente qualcosa in più in campo". Sulla lotta per il titolo: "Ci sono almeno cinque club in grado di lottare per il titolo - assicura il tecnico - Compreso il Manchester United (a -14, ndr), che ha una grande squadra. Pensare che il titolo sia già nelle nostre mani, sarebbe un grande errore".



Infine, sulla 'scappatella' di domenica scorsa allo Stadium per assistere a Juventus-Inter: "Quando ho detto a mia moglie che stavo andando a vedere la Juventus, non è stata contenta".