Parole pesanti, che aprono scenari interessanti. A Radio Anch'Io Sport su Radio1, Antonio Conte ha parlato del suo futuro. "Ho nostalgia dell'Italia e questo è fuori di dubbio, non c'è nella mia testa di rimanere all'estero per tanto tempo. Una volta che fai delle esperienze belle e formative sicuramente tornerò in Italia, non so quando ma l'obiettivo è quello. Prevedere il futuro è sempre difficile, il nostro è il lavoro più precario in assoluto. Oggi sei in un posto e domani in un altro. Da parte mia c'è la volontà di finire un progetto e poi cercare la giusta prosecuzione. L'esperienza inglese mi ha arricchito molto. Mi piacerebbe in futuro anche fare il dirigente". Sulla Champions. "Penso che la Roma abbia le carte in regola per andare avanti. Il nostro obiettivo è superare il girone, poi penseremo al sorteggio. La Champions è un percorso che una squadra deve fare, ogni anno bisogna cercare di migliorare la rosa e renderla più competitiva. A volte si pensa che si possa vincere dall'oggi al domani e invece bisogna essere bravi a costruire continuando a lavorare".



VAR - "Sono favorevole all'utilizzo del Var, lo reputo positivo. Vedo che man mano che si va avanti si riesce ad ottenere il massimo. In Italia si sta utilizzando nella giusta maniera, siamo apripista di un cambiamento importante".