Dal silenzio agli indizi, sempre più chiari e netti. Antonio Conte è pronto a rimanere ancora al Chelsea, blindato da un nuovo contratto che Roman Abramovich aspetta di proporgli tramite i propri riferimenti dopo la finale di FA Cup attesa per domani. Il manager corteggiatissimo dall'Inter ha già orientato la sua scelta da giorni, Suning ha optato per Luciano Spalletti, il puzzle si sta completando. E adesso, i Blues vogliono chiudere il discorso contratto con Antonio.



RINNOVO CON PENALE - Lavori in corso quindi per il nuovo accordo che avrà durata quadriennale, fino al 2021, queste le basi che verranno proposte a Conte per un ingaggio che sfiorerà gli 11 milioni di euro a stagione più premi in caso di singole vittorie. Inoltre, secondo Sky, c'è la concreta ipotesi di una penale in caso di esonero da 20 milioni di euro che finirebbero nelle tasche di Antonio qualora Abramovich dovesse mandarlo via durante questi quattro anni. Tutto in un'unica direzione: Conte ancora al Chelsea, blindato da un mega contratto. Con buona pace dell'Inter.