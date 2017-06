Il contesto attorno a Leonardo Bonucci non è dei più sereni. Da più parti giungono voci di un controverso ruolo vissuto nell'intervallo di Cardiff, prontamente smentite da lui con forza sui propri profili social senza che la stessa dura posizione sia sta poi presa dalla società. Un modo per concludere la stagione più difficile degli ultimi anni, con quello scontro con Allegri che oltre alla tribuna di Oporto non aveva apparentemente lasciato altre scorie nei confronti di Bonucci, poi rimasto di fatto sempre al suo posto di comandante della difesa bianconera. Così, sempre più forte risuonano le sirene di mercato, perché nonostante il rinnovo di sei mesi fa, la posizione di Bonucci non è mai stata così in bilico nei ranghi della Juve: quella stessa cessione eccellente saltata la scorsa estate per i noti motivi personali poi fortunatamente rientrati, ora sembra un'ipotesi sempre più concreta. Con quella profondità di reparto a livello di centrali difensivi che rende il numero 19 bianconero più sacrificabile in questo momento di Alex Sandro, ad esempio, anche se fin qui al contrario del brasiliano da parte sua non è arrivata ancora la richiesta di cambiare aria nonostante i rapporti tesi di questi mesi con Allegri e parte dello spogliatoio tra mito e realtà.

ARRIVA IL CHELSEA – La posizione di Bonucci è quindi quella di un campione che in vendita non sarà mai, ma che di sicuro non è più incedibile. Sondato dal Real Madrid in passato, il Manchester City aspetta la prima mossa del Chelsea per iscriversi a quella corsa che di fatto aveva già vinto la passata estate: è lui uno dei regali pretesi da Antonio Conte in sede di rinnovo contrattuale con la proprietà blues, una lista che ha anche Alex Sandro tra i nomi cerchiati in rosso. Nelle prossime ore è quindi atteso in concomitanza con il rinnovo del tecnico anche l'assalto del Chelsea, pronto a regalare a Bonucci un contratto da cinque anni ad oltre 7 milioni netti a stagione parallelamente ad un'offerta da 55 milioni più bonus da far pervenire in corso Galileo Ferraris. Una proposta che in casa Juve verrà analizzata con grande attenzione. Dodici mesi dopo, la Premier continua a chiamare Bonucci: dodici mesi dopo, il finale sembra destinato a cambiare.



