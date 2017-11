Carlo Tavecchio e Antonio Conte sono rimasti in rapporti stretti. E l'intesa pare che non si sia sgretolata neppure davanti a una lettera che gli avvocati dell'ex allenatore azzurro hanno inviato in via Allegri reclamando, per il loro assistito, il mancato pagamento dei diritti di immagine legati agli ultimi giorni del contratto dello stesso Conte con la Figc. Il tecnico del Chelsea era legato alla Nazionale sino al 31 luglio 2016, ma da Roma hanno smesso di retribuirlo nel giorno in cui Conte si è messo a lavorare per i Blues. Da qui la diatriba. Ballano circa 450 mila euro lordi. Se ne sta occupando l'ufficio legale della Federcalcio. Ma forse basterebbe una chiamata di Tavecchio allo stesso Conte per risolvere la questione.



Anche con Ventura si dovrà parlare di soldi. Sempre secondo il Corriere della Sera, non c'è stato alcun accordo tra le parti. Tavecchio ieri lo ha solo informato dell'esonero. Il d.g. Michele Uva potrebbe cercare di avviare una trattativa per arrivare a una transazione. Ma per il momento niente di tutto questo è successo. Quindi l'ultimo c.t. andrà pagato sino alla fine della stagione, quando scadrà il suo contratto. L’idea è di farlo seguendo la procedura adottata sino adesso, cioè mese dopo mese. Otto mensilità, sino a luglio, per una cifra complessiva di poco inferiore al milione di euro.