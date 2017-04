Ci sono una Premier League e una FA Cup da conquistare prima di valutare il proprio futuro e dire eventualmente "grazie e arrivederci" al Chelsea per fare ritorno in Italia, con rotta su Milano sponda nerazzurra. Antonio Conte spera di bissare il double di Carlo Ancelotti della stagione 2008/2009 per entrare nella storia del club e consacrare ulteriormente la propria fama di grande allenatore, ma del domani non c'è certezza e l'Inter targata Suning è disposta ad aspettare fino all'ultimo prima di sferrare l'assalto decisivo.



E' lui il primo nome per la sostituzione di Stefano Pioli e per dare il la al progetto di rinascita nerazzurro voluto dalla nuova proprietà cinese. Oltre ad un ingaggio faraonico e a una disponibilità economica immediata per il mercato, l'Inter fa molto affidamento sulla nostalgia per l'Italia dell'ex ct della Nazionale. In tal senso, suonano come una conferma le parole rilasciate da Conte al duo comico Pio e Amedeo nella trasmissione di Italia 1 Emigratis: "L'Italia mi manca. Tornare ad allenare? Adesso sono arrivati i nuovi proprietari dall'estero quindi...".



Nel caso in cui Conte scegliesse alla fine di rinnovare il proprio contratto col Chelsea, ottenendo la garanzia di un mercato estivo secondo le sue indicazioni, la prima alternativa per l'Inter sarebbe rappresentata dall'allenatore della Roma Luciano Spalletti.