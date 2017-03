Mancano poco più di due mesi al termine della stagione e Mino Raiola ha già iniziato le grandi manovre in vista del mercato estivo. Uno dei suoi assistiti più importanti e in odore di cambiare casacca è certamente il bomber classe '93 dell'Everton e della nazionale belga Romelu Lukaku, autore sin qui di 20 gol in 29 partite. Un giocatore che ha recentemente dichiarato di essere pronto per il grande salto, nonostante i Toffees gli abbiano proposto un ricco rinnovo di contratto da circa 6 milioni di euro a stagione.



TRA CHELSEA E UNITED - Lukaku vuole una squadra che sappia regalargli la ribalta della Champions League per confrontarsi con i migliori giocatori del mondo e il Chelsea di Antonio Conte lo ha individuato da tempo come il possibile rinforzo per il reparto offensivo, a maggior ragione se a giugno si consumasse il divorzio con Diego Costa. Per Lukaku si tratterebbe di un ritorno ai Blues, dove Mourinho lo bocciò sotto ogni punto di vista cedendolo prima in prestito al West Bromwich Albion e poi dando il via libera alla cessione per 35 milioni all'Everton. Eppure, proprio lo Special One potrebbe essere protagonista di un clamoroso passo indietro, visto che i colleghi del Daily Mail hanno pizzicato Raiola nello stesso albergo sede del ritiro del Manchester United prima del match di Europa League contro il Rostov.



CIAO CIAO ITALIA - L'incertezza sul futuro di Ibrahimovic, tentato dall'idea di lasciare l'Inghilterra già questa estate per approdare in MLS tra le fila dei Los Angeles Galaxy, sta alimentando le speculazioni su un inserimento deciso dei Red Devils per Lukaku, facendo il gioco dell'Everton, disposto a cederlo per non meno di 70 milioni di euro e ovviamente di Raiola. Niente Italia, dunque, per il bomber di origini congolesi, che per sua stessa ammissione fu vicino al trasferimento alla Juventus la scorsa estate (Quest'estate c'è stata la possibilità di andare alla Juventus, ma l'Everton mi ha dichiarato incedibile. Forse l'offerta dalla Serie A è arrivata troppo presto") e che più recentemente era stato accostato al Milan "cinese" prima che la vicenda legata al closing subisse ripetuti slittamenti ridimensionando i sogni di mercato rossoneri.



Dopo le schermarglie verbali e gli scontri nel match d'andata di campionato e il recente incrocio in FA Cup, Conte e Mourinho sono pronti a sfidarsi nuovamente, questa volta per il centravanti del futuro.