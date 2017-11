Antonio Conte, ex allenatore della nazionale italiana e attuale tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa del momento nero degli Azzurri: "Mancare i Mondiali dopo sessant'anni è un disastro. Ora la Figc si prenda tempo per trovare la giusta soluzione"



SULL'ITALIA - "Non è un grande momento per il mio Paese. Mancare i Mondiali dopo sessant'anni è un disastro, tutti sanno benissimo quanto sia importante il calcio in Italia. Ma è successo e di sicuro la Federazione deve trovare la soluzione giusta per migliorare questa situazione".



SULLA POSSIBILITA' DI TORNARE - "Ma penso sia molto difficile in questo momento, non è semplice. Ci sono tante voci ma penso che la Figc debba prendersi il tempo giusto per trovare la giusta soluzione per il calcio italiano".