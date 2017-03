L'allenatore del Chelsea, Antonio Conte ha dichiarato in conferenza stampa: "Come dico sempre, l'importante per me e per i giocatori è concentrarci sul presente perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Sono molto felice di essere l'allenatore del Chelsea e voglio continuare a esserlo per molti anni. Ho un ottimo rapporto con il club, quando ho bisogno di qualcosa parlo con la società e cerchiamo sempre di trovare la soluzione giusta, insieme".



"Sarà importante battere domani lo Stoke e non sarà facile, perché è una squadra molto forte, fisica, ma che ha anche grandi giocatori con buona tecnica. Abbiamo bisogno di altri 24 punti per vincere il campionato e dobbiamo pensare gara per gara. Se perdessimo solo tre partite da qui alla fine sarebbe comunque un buon risultato, non dimentichiamo che questo è un campionato molto duro e in ogni partita puoi perdere".



"Dopo la partita di lunedì in FA Cup col Manchester United mi era stato chiesto se la doppia ammonizione di Herrera fosse giusta, io ho risposto che nei primi 25 minuti ho visto solo questo genere di situazione e che era impossibile giocare a calcio. E a me non piace, piuttosto preferisco vedere una squadra batterci giocando a calcio".