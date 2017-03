. La vittoria contro il Manchester United in FA Cup infatti non è solo l'ennesima di una lunga serie di successi collezionati quest'anno sulla panchina dei Blues, non è solo il passaggio del turno e l'accesso alle semifinali, è soprattutto, perché i due arrivano a scontrarsi anche sul campo di battaglia preferito da Mourinho: la dialettica spinta, quella fatta di provocazioni e insulti fino al limite del contatto fisico. E anche qui a spuntarla è Conte: dopo un duro intervento di Valencia su Marcos Alonso il tecnico italiano si scaglia contro Mou ("Giocate la palla!" grida l'ex ct Azzurro) che reagisce, l'intervento del quarto uomo evita che i due arrivino alle mani. Una scena che sembra routine per due allenatore dal carattere fumante, ma non lo è:, ormai ex Special One e dimenticato in favore di un Conte sempre più paladino della folla (i tifosi cantano a Mou "You're not Special anymore", letteralmente "non sei più speciale").Non è il 4-0 rifilato in Premier, ma quella contro il Manchester è una vittoria di carattere, non a caso arrivata grazie al gol dell'inesauribile: uno che quando vede i Red Devils si scatena (2 gol stagionali, entrambi allo United), uno soprattutto indicato dallo stesso allenatore come suo erede in campo. E' una vittoria soprattutto che permette a Conte di continuare l'inseguimento a un grande ex del Chelsea: primi in classifica e in semifinale di FA Cup,. Dopo aver spazzato via Mourinho Antonio prova a cancellare anche il record di Ancelotti: addio Special e Calm,Twitter: @Albri_Fede90