Al termine della partita vinta contro il Manchester City che avvicina il suo Chelsea alla vittoria della Premier League, Antonio Conte ha rilasciato a Sky Sport alcune importanti dichiarazioni a proposito del proprio futuro: "A me sinceramente dispiace quando mi trovo buttato in prima pagina. Andrea Pastorello lo conosco, ma personalmente quando sento parlare altri non mi piace. Se qualcuno vuole sapere qualcosa lo deve chiedere a me. Ora lottiamo a denti stretti e cerchiamo di centrare qualcosa di inaspettato, poi cercheremo di costruire qualcosa di importante per la prossima stagione".



Un messaggio forte e chiaro in risposta ai continui rumors che lo vogliono come uno dei possibili candidati alla sostituzione di Pioli sulla panchina dell'Inter. Da tempo, il Chelsea ha avviato la trattativa per prolungare il contratto del tecnico italiano, mettendo sul piatto un'offerta molto importante dal punto di vista economico.