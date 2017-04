Premier e contratto. Antonio Conte è sempre più vicino a vincere il campionato inglese e a rinnovare col Chelsea. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra le parti per trovare l'accordo, prolungando l'attuale contratto in scadenza nel 2019.



NO A INTER E ROMA - Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre all'Inter, anche la Roma si era informati sulla situazione dell'allenatore ex Juventus, ma l'ingaggio alto (oltre 6 milioni netti) e il probabile rinnovo con il Chelsea di fatto lo tolgono dal mercato.



EMIGRATIS - Eppure la tentazione di tornare in Italia c'è stata. I comici Pio e Amedeo, ospitati a Londra da Conte, raccontano: "Siamo stati due giorni nella sua casa con un sacco di bagni a Chelsea. Antonio è molto simpatico, non è cambiato. Lui, la moglie Betta e la figlia Vittoria hanno mantenuto le tradizioni del Sud. Dove abbiamo dormito? Nella camera di Vittoria, rosa e piena di bambole, lei è andata con i genitori. Conte ci ha sganciato anche 500 euro per un viaggio a Manchester. Antonio ci ha detto che lui gode sempre così quando la sua squadra vince, lo faceva ai tempi del Siena e continua al Chelsea perché essendo un ex calciatore non sa trattenere l’emotività. Mourinho non può capire perché non ha giocato ad alti livelli. 'L’Italia mi manca', ci ha detto osservando il Tamigi. La famiglia lo raggiunge ogni 15 giorni e a volte prova tristezza. Lì prende un sacco di soldi, ma 'adesso ci sono investitori nuovi in Italia', ci ha confidato. Ci ha offerto due cene. Nella seconda è arrivato con un ottimo sushi avanzato da un buffet, 'un peccato buttarlo', ha sentenziato, e ce lo siamo pappato". La puntata andrà in onda giovedì 27 aprile alle ore 23.15 su Italia 1.



PIRLO IN ARRIVO - Come si legge su Tuttosport, in futuro Conte vorrebbe portare a Londra il connazionale Andrea Pirlo. Non più da giocatore, ma come membro dello staff tecnico. Il centrocampista italiano non ha escluso la possibilità di lasciare il New York City a fine stagione.