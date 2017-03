Antonio Conte, allenatore del Chelsea, parla del futuro di Eden Hazard e John Terry: "Lo ripeto: oggi è molto importante per i miei giocatori rimanere concentrati sul presente. L'unica cosa che posso dire è che Eden è un giocatore del Chelsea, un nostro giocatore, siamo felici di averlo e lui è felice di stare con noi, non vedo alcun problema. E' normale che in questa parte della stagione comincino certe indiscrezioni sui nostri giocatori, si cerca di metterli in difficoltà. Terry? John sa come la penso su di lui e credo sia la cosa piu' importante".