Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier tra Chelsea ed Everton: "Ci sono delle tensioni, come è normale nei grandi club, succede anche da altre parti come al Milan o alla Juventus. Mercato? Spero che dopo la pausa per le nazionali ci sarà la squadra al completo. Giochermo sette partite in un mese e devo fare turnover. Se qualcuno pensa che possa usare solo 11 o 13 giocatori questo è impossibile, devo fare turnover e dobbiamo farci trovare pronti a questo tipo di situazione." Infine una battuta su Diego Costa: "Non ho novità, conoscete molto bene la mia posizione a riguardo."