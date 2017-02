Settimana da urlo. Iniziata domenica scorsa con il gol al Palermo, conclusasi in serata con la rete contro il Crotone; nel mezzo la chiamata di Giampiero Ventura per lo stage con l'Italia. Corre Andrea Conti, insieme alla sua Atalanta, e non ha nessuna intenzione di fermarsi: viaggia sulla fascia senza rifiatare, un motorino inesauribile che non risente della pressione degli occhi del Milan in tribuna. Sì, perché allo stadio Atleti Azzurri d'Italia c'è Massimiliano Mirabelli, ds rossonero del futuro.



IL MILAN LO VUOLE - Il classe '94, al secondo gol consecutivo, è nel mirino milanista da diverso tempo: strada non facile quella che porta all'ex Cesena, visto che è seguito da Chelsea, Inter, Juventus e, soprattutto, Napoli, club che vanta un'opzione oltre che a una corsia preferenziale. Ma il Milan c'è, con la sua voglia di italianità: alla ricerca di un erede di Abate, Andrea Conti corre, e non è una novità, in testa alle preferenze rossonere.