I genitori di Andrea, ultimo acquisto rossonero, hanno raccontato a Sky Sport alcuni aneddoti sul figlio, nuovo terzino a disposizione di Montella: "Lui mi ha sempre detto: "Io farò il calciatore da grande". E io gli dicevo: "Beh, lo dici adesso, poi vediamo". Ma aveva ragione lui.... - ammette papà Fabio - Ci è arrivato con sacrificio, lavoro e con la sua testardaggine.. Ricominciano da zero, hanno fatto tanti acquisti e vanno bene lì. L'abbiamo visto solamente in televisione da quando ha firmato il contratto, magari andremo a cena insieme quando torna...". Infine, parola alla mamma: "Mio figlio so che ciò che voleva lo ha sempre ottenuto, sono contenta e felicissima di tutto questo. Sono stata la prima persona che ha visto Andrea biondo: mi ha mandato un video e sono rimasta sotto shock, l'ha fatto per una scommessa”.