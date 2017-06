Il Milan vuole fortemente Andrea Conti e ha avuto contatti fruttuosi con l'Atalanta nelle ultime ore. Per limare la distanza tra domanda e offerta, il club rossonero ricorrerà a una o più contropartite tecniche.



CRESCE L'OTTIMISMO - L'intesa tra il Milan e l'agente del calciatore è totale: cinque anni di contratto a due milioni di euro a stagione. Cifre che soddisfano entrambe le parti, generando ottimismo sul buon esito della trattativa, corroborata anche dalla volontà dell'esterno, voglioso di raggiungere Milano. Altri fattori schiariscono ulteriormente il cielo sulla trattativa, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, negli ultimi due giorni ci sono stati contatti frequenti tra Marco Fassone e il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi. A Bergamo è stata recapitata l'offerta tanto attesa, tanto che le parti si sono avvicinate. Così i due club sono pronti a chiudere la seconda operazione nel giro di poche settimane.





IN ATTESA DI FELICIOLI - Per liberare il proprio esterno, l'Atalanta ha sparato altissimo: 28 milioni di euro, questo il prezzo che i nerazzurri danno ad uno dei talenti del proprio vivaio. Il Milan è pronto a spingersi a 20 milioni, ma inserendo all'interno della trattativa due o tre contropartite apprezzate ai bergamaschi. I rossoneri pescheranno dal proprio settore giovanile e gireranno all'Atalanta l'attaccante classe '97, Luca Vido, che ha già accettato la nuova destinazione ed è pronto a trasferirsi alla corte di Gasperini a titolo definitivo, probabilmente con una percentuale sulla futura rivendita in favore del Milan. Un altro giocatore molto gradito ai nerazzurri è il terzino mancino classe '97, Gianfilippo Felicioli, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Ascoli. Si era parlato di lui già in occasione dell'operazione Kessiè, ma proprio come accadde già in quell'occasione, gli agenti del giovane calciatore non si mostrano entusiasti in relazione alla destinazione e chiedono tempo. Questo tentennamento ha rallentato leggermente l'operazione, tanto che il Milan sta pensando di proporre Matteo Pessina, protagonista nell'ultimo Mondiale under 20.



GASPERINI VUOLE LAPADULA - Discorso a parte merita la situazione di Gianluca Lapadula: La punta torinese gode della stima di Gasperini, che ne apprezza caratteristiche tecniche e fisiche, ma al momento un suo trasferimento a Bergamo resta un'ipotesi remota a causa dell'alto ingaggio che può garantirgli il Milan. Nei prossimi giorni se ne potrebbe parlare, magari slegando questo discorso dalla trattativa relativa ad Andrea Conti,che ormai vede sempre di più il rossonero.