Il terzino del Milan, Andrea Conti, ha parlato a Milan TV nel post-partita della sfida vinta dai rossoneri contro il Crotone.

IL RIGORE - "Il rigore e l'espulsione ci hanno dato una grossa mano. Avevamo preparato la partita in un certo modo e quest'episodio ha cambiato tutto. Siamo stati bravi a fare subito il raddoppio e il terzo gol. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: ambiente ostile, campo non bello, squadra tosta".



MEGLIO CON LA DIFESA A 3 - "Io ho sempre detto che ovviamente mi trovo meglio a fare il quinto a centrocampo, ma nella mia breve carriera ho sempre fatto il difensore a quattro. Magari mi troverò poche volte in area, però mi trovo bene".

KESSIE E SUSO - "Sì, sono due ottimi giocatori. Franck lo conosco bene, Suso fa la differenza. Quando siamo in difficoltà ci appoggiamo a lui. Dobbiamo migliorare sempre di più la nostra intesa durante la settimana".



LO SHKENDIJA - "Vincere aiuta a vincere. Giovedì anche se abbiamo un ampio margine andiamo là per vincere perchè non vogliamo fare passi falsi. Il Cagliari, poi, domenica ".