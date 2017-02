La fabbrica di talenti continua a sfornare. Andrea Conti è solo l'ultimo prospetto messo in vetrina dall'Atalanta, un classe '94 già in decollo dalla scorsa stagione e definitivamente esploso in questa annata sotto la guida di Gasperini. Un terzino capace di giocare in una difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque come laterale destro, spinta garantita e miglioramenti evidenti anche nella fase difensiva. E il mercato naturalmente si è acceso attorno a lui: Inter e Juventus lo seguono da mesi, ultimamente però il Milan è la squadra che ha mosso i passi più concreti nell'inserimento a Conti.



DA CONTE AL NAPOLI - Il futuro ds rossonero Mirabelli lo ha apprezzato anche contro il Crotone, con tanto di gol. E continuerà ad osservarlo, perché il profilo è ritenuto da Milan. Attenzione anche alla concorrenza del Chelsea, proprio così; uno scout dei Blues era in tribuna a Bergamo per monitorare Conti che piace tantissimo a... Conte, Antonio, quasi omonimo e manager di un Chelsea dove avrà sempre più carta bianca nelle scelte di mercato. Ecco perché Andrea è entrato nella lista. E adesso, il Napoli dovrà fare una scelta: il ds Giuntoli si era garantito un'opzione, una corsia preferenziale sul terzino nell'operazione Grassi di un anno fa. A destra c'è Hysaj, titolare fisso, ma perdere Conti potrebbe essere un errore da matita rossa. Giuntoli valuta, il Napoli c'è, Conti vede il mercato muoversi. E continua a convincere...