La miniera d'oro Atalanta non finisce mai di stupire. Dopo Gagliardini, Petagna, Caldara & co, un altro prospetto messo in vetrina durante questa splendida annata è sicuramente Andrea Conti. Terzino destro, capace di giocare sia in una difesa a quattro da laterale basso che in una difesa a tre da quinto a centrocampo, Conti è un '94 che già ha gli occhi addosso del ct Ventura per la Nazionale. E per giugno, si muove il mercato attorno a lui: la Juventus lo sta seguendo da vicino da tempo, ma i bianconeri non sono in prima fila.



DAL NAPOLI AL MILAN - Il Napoli infatti vanta un'opzione, una corsia preferenziale su Conti e sta seriamente valutando se esercitarla o meno per la prossima stagione. Il terzino della Dea si giocherebbe il posto con Hysaj, con l'accesso alla Champions League però potrebbe diventare risorsa molto preziosa; ecco perché il Napoli ci sta pensando. Ma in corsa c'è anche il Milan, alla ricerca di giovani di qualità per giugno: dopo aver provato a bloccare Caldara e Gagliardini senza successo, i rossoneri stanno allacciando i primi contatti per Conti. Una corsa tutt'altro che semplice e conclusa, ancora tutti in ballo, anche altre big italiane e straniere (dall'Inter al Chelsea, Conte è sempre attento) monitorano questo prospetto del nostro calcio. L'ennesima plusvalenza in arrivo per l'Atalanta dei miracoli.