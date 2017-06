Andrea Conti vuole il Milan, nessun passo indietro. Questo concetto verrà ribadito nell'incontro, previsto nel pomeriggio, tra l'agente Mario Giuffredi e il presidente dell'Atalanta Percassi.



SVOLTA VICINA - Dopo le schermaglie dialettiche dei giorni scorsi, tra i due club è tornato il sereno grazie anche al lavoro diplomatico di Marco Fassone. La trattativa adesso entra nella fase calda, con l'Atalanta che ha già espresso il proprio gradimento per i giovani rossoneri Luca Vido e Gian Filippo Felicioli come contropartite tecniche. Un'altra strada porta al centrocampista Pessina, protagonista con la maglia del Como e della nazionale azzurra nei recenti Mondiali Under 20. L'incontro, previsto per le 15, potrebbe portare ad una svolta decisiva per il passaggio di Conti alla corte di Vincenzo Montella.