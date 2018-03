Lontano dalle telecamere, in una silenziosa Carnago, si sentono solo le indicazioni, e le urla, di Gennaro Gattuso. In un sabato mattina primaverile, a Milanello, il Milan, senza i suoi nazionali, sparsi per tutto il mondo, è sceso in campo per un'amichevole contro la Primavera di Lupi: partita di un'ora terminata zero a zero, con un palo di Borini, una traversa di José Mauri e un gol annullato ad Antonelli. Una sgambata per rimanere in ritmo, in cui Gattuso ha confermato il 4-3-3, trovando spazio anche, e soprattutto, per Andrea Conti.



RIECCOLO! - 60 minuti di calcio per l'ex laterale dell'Atalanta, che nell'ultima di campionato col Chievo ha riabbracciato il calore di San Siro, il profumo dell'erba, le emozioni che solo un (piccolo) rientro sanno dare. Mancava dal 26 agosto contro il Cagliari: c'era Montella, c'era entusiamo, c'era il 3-5-2; è tornato per sedersi in panchina con Gattuso, un diverso entusiasmo e il 4-3-3. Oggi un'ora di sovrapposizioni, cross e chiusure: un buon test per riscoprirsi (anche nel ruolo di terzino puro), un buon esame per valutare le condizioni del ginocchio.



LE PROSSIME TAPPE - Difficile rivedere in campo Andrea Conti nei prossimi due match contro Juventus e Inter (31 marzo e 4 aprile): partite fondamentali per la rincorsa Champions, partite troppo dure per chi rientra da un infortunio così pesante ("Non mi sentirei ancora pronto a giocare dall'inizio ma gli spezzoni sì"). Da valutare il suo utilizzo in Primavera, a Vinovo, contro la Juventus tra una settimana: Llamas, terzino classe '98 e fuoriquota, è acciaccato. Se il mancino italo-spagnolo non ce la dovesse fare, si libererebbe uno slot per convocare Conti. Il 7 aprile, invece, ecco la chance per misurarsi nuovamente con la Serie A che manca da 7 mesi: uno spezzone di gara per riprendersi il tempo passato in infermeria e diventare quello che spera: "Spero di dimostrare sul campo di essere l'arma in più per la rincorsa Champions!"