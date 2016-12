Un piano B da far decollare in fretta, non una semplice manovra di disturbo. Mentre Witsel si allontana in direzione Cina, mentre l'Inter aumenta la pressione su Gagliardini ecco che la Juve sembra pronta a tornare su un vecchio obiettivo che negli ultimi giorni sembrava proprio rientrare prepotentemente tra gli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista brasiliano classe '87 del Wolfsburg in estate a lungo trattato proprio dalla Juve. E rispetto a qualche mese fa, con un rinnovo che non sembra proprio arrivare, ecco che le condizioni imposte dal club tedesco sono pronte a cambiare sensibilmente: e con esse riaffiora anche l'interesse della Juve.

UN ESTATE FA – L'opzione Luiz Gustavo era infatti andata a sbattere contro la secca valutazione da 25 milioni che il Wolfsburg ne faceva, senza sconti in programma anche a causa dell'affare Zaza saltato per il ripensamento del centravanti quando tutto sembrava ormai pronto per la definizione. L'accordo col giocatore era stato trovato, uomini di mercato bianconeri lo hanno seguito a lungo anche durante il precampionato per valutarne condizione e adattabilità al calcio di Allegri. L'esperienza, di sicuro non era un problema anche a livello internazionale. Ed ora su quelle basi la Juve sembrerebbe pronta a ripartire, con il sì del giocatore che rimane interessato a sposare la causa bianconera così come un'esperienza nel calcio italiano in assoluto. Con il contratto in scadenza nel 2018, la valutazione del Wolfsburg è già scesa, tanto da poter prendere in considerazione anche l'ipotesi di un prestito oneroso con opzione per il riscatto da trasformare facilmente in obbligatorio: operazione che in Germania si spera di poter portare complessivamente ad almeno 15 milioni, superiore ma non troppo rispetto al tesoretto che sarebbero pronti a investire in casa Juve. Luiz Gustavo potrebbe anche giocare in Champions, competizione che conosce bene. Tatticamente poi sarebbe un innesto ideale per giocare sia davanti alla difesa con Marchisio mezz'ala che agevolare il passaggio ad una mediana a due nel cambio di modulo valutato in questi giorni dallo staff tecnico bianconero. I presupposti, insomma, sembrano esserci: Juve-Luiz Gustavo, un ritorno di fiamma per il nuovo anno.



@NicolaBalice