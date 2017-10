Al termine della rifinitura, l'allenatore dell'Avellino Walter Novellino ha diramato, come riportato da tuttoavellino.it, la lista dei convocati in vista della sfida contro il Bari. Nella lista non figurano Leonardo Morosini e Davide Gavazzi. Presente, invece, Ionut Radu rientrato oggi in città dopo gli impegni in Under21.

Portieri: Radu, Lezzerini, Iuliano.

Difensori: Falasco, Kresic, Laverone, Marchizza, Migliorini, Ngawa, Pecorini, Rizzato, Suagher.

Centrocampisti: D’Angelo, Di Tacchio, Lasik, Molina, Moretti, Paghera.

Attaccanti: Ardemagni, Asencio, Bidaoui, Camarà, Castaldo.