Sono 20 i convocati di Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, per la sfida contro il Benevento. Fuori Iuliano per scelta tecnica, Gavazzi, Gonzalez e Migliorini per infortunio e Castaldo per squalifica. Ecco la lista completa:



Portieri: Radunovic, Lezzerini.

Difensori: Laverone, Jiday, Djimsiti, Perrotta, Asmah, Solerio.

Centrocampisti: Lasik, Moretti, Paghera, Omeonga, D’Angelo, Belloni.

Attaccanti: Ardemagni, Eusepi, Verde, Soumarè, Camarà, Bidaoui.