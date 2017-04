Sono 19 i convocati di Roberto Donadoni in vista della sfida che vedrà il Bologna affrontare l’Atalanta. Assenze numerose per l'allenatore del Bologna oltre ai lungodegenti Helander, Rizzo, Nagy e Valencia non ci sarà lo squalificato Pulgar e saranno out anche Antonio Mirante e Simone Verdi.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Da Costa, Ravaglia (34).

Difensori: Gastaldello, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Oikonomou, Torosidis.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Taider, Viviani. Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Okwonkwo, Petkovic, Sadiq.