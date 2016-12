Niente Trapani per Morosini (nella foto da paginazzurri.altervista.org): il centrocampista, prossimo giocatore del Genoa, non fa parte della lista dei convocati del Brescia per il prossimo impegno di campionato. Out anche Ndoj, operato al setto nasale.



Portieri: Arcari, Minelli.



Difensori: Dall'Oglio, Untersee, Coly, Somma, Calabresi, Fontanesi.



Centrocampisti: Rosso, Crociata, Bisoli, Martinelli, Modic, Sbrissa, Mangraviti.



Attaccanti: Caracciolo, Camara, Bonazzoli, Vassallo, Torregrossa.