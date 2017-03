Questa mattina la rifinitura dei granata, domani alle ore 18.00 Cittadella–Spezia aprirà la 32ª giornata di Serie B. Assenti Iori e Scaglia, fermati dal Giudice sportivo, a loro si aggiunge Schenetti per una distorsione alla caviglia. Varnier, alla Fase Elite dell’Europeo in Belgio, non sarà disponibile fino al 29 marzo. convocati anche Caccin e Maronilli, quest’ultimo alla prima chiamata di mister Venturato.

Questi i 22 a convocati per domani:



PORTIERI: 1 Alfonso, 22 Paleari



DIFENSORI: 2 Salvi, 3 Benedetti, 11 Pedrelli, 19 Pelagatti, 21 Martin, 29 Pascali, 30 Maronilli



CENTROCAMPISTI: 5 Valzania, 16 Bartolomei, 20 Pasa, 23 Paolucci, 24 Caccin, 25 Maniero



ATTACCANTI: 9 Litteri, 10 Chiaretti, 17 Strizzolo, 18 Arrighini, 26 Iunco, 27 Kouame, 28 Vido