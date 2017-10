Sono 23 i convocati di Stefano Pioli in vista della sfida che vedrà la Fiorentina affrontare il Crotone. Presente in lista Cyril Thereau che seguirà la squadra a Crotone per proseguire le cure ma non sarà disponibile per la gara.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

Difensori: Astori, Biraghi, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivea, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti: Badelj, Cristoforo, Gil Dias, Eysseric, Hagi, Sanchez, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Babacar, Lo Faso, Simeone, Thereau.