Al termine dei sei giorni trascorsi dalla squadra nel ritiro di Torre del Grifo, a prosecuzione del soggiorno precedente ad Acqui Terme, il Genoa sta per mettersi in viaggio per raggiungere Palermo e ultimare i preparativi per la sfida con i rosanero. Sono 23 gli elementi a disposizione di Juric:



3 Gentiletti, 4 Cofie, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Palladino, 14 Biraschi, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 44 Veloso, 51 Pinilla, 64 Pellegri, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi, 99 Ninkovic.