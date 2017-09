Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide che vedranno la selezione tedesca affrontare l'Irlanda del Nord e l'Azerbaijan gare valide per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Esclusione illustre per il trequartista dell'Arsenal, Mesut Ozil.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Trapp, Leno, ter Stegen.

Difensori: Mustafi, Plattenhardt, Ginter, Boateng.

Centrocampisti: Kroos, Can, Draxler, Goretzka, Brandt, Rudy, Younes.

Attaccanti: Muller, Werner, Wagner, Sanè, Stindl