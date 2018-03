Strano, ma vero. Non è la Juventus, capolista a +2 sul Napoli prima inseguitrice, la squadra con più giocatori convocati in Nazionale per le amichevoli di questi giorni. I bianconeri, infatti, sono al secondo posto dietro la Roma, mentre i partenopei sono ben lontani dai primi posti in questa particolare graduatoria.



8 - Inter

9- Atalanta e Napoli

11- Lazio

13- Milan

14- Juventus

15- Roma