Luciano Spalletti recupera le sue pedine più importanti in vista del match di domani sera contro il Benevento. Nell'elenco dei convocati per la sfida con i giallorossi, tornano a disposizione Miranda, Perisic e Icardi, che in mattinata si sono allenati regolarmente col resto dei compagni.



Ecco l'elenco completo dei giocatori nerazzurri a disposizione per il match di San Siro:



Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 89 Pissardo;



Difensori: 2 Lisandro, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;



Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Rafinha, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;



Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.