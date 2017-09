Si avvicina un doppio impegno fondamentale per la Nazionale di Gian Piero Ventura, nella strada che porta al Mondiale di Russia 2018. Venerdì prossimo, infatti, gli Azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino la Macedonia, mentre per lunedì 9 ottobre è in programma la trasferta contro l'Albania. La Figc ha diffuso la lista dei convocati del ct in vista di queste due gare: c'è il ritorno di Simone Verdi, non sono stati chiamati invece Alessio Romagnoli, Roberto Gagliardini e Simone Zaza.



TUTTI I CONVOCATI - Ecco l'elenco completo: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa); Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea); Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna); Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).