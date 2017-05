Inizia da Roma il cammino della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo di Polonia 2017. Luigi Di Biagio ha convocato 27 calciatori per il raduno in programma da lunedì 29 a mercoledì 31 maggio, prima tappa di un percorso che proseguirà sabato 3 giugno con un nuovo raduno al ‘Centro Sportivo Fulvio Bernardini’ di Trigoria e che martedì 6 giugno porterà il tecnico a scegliere i 23 Azzurrini che prenderanno parte al torneo continentale.



Va avanti all’insegna della massima collaborazione il connubio tra la Nazionale Under 21 e la Nazionale A, un lavoro di squadra che proseguirà nei prossimi giorni secondo un programma condiviso, con l’obiettivo da un lato di favorire il ricambio generazionale nella selezione maggiore e dall’altro di permettere all’Under 21 di giocarsi le proprie chance nel torneo continentale.



In occasione del prossimo raduno in programma il 3 giugno a Trigoria, al gruppo si aggiungeranno infatti alcuni dei calciatori impegnati il 31 maggio nell’amichevole tra la Nazionale A e San Marino, mentre alcuni dei 23 Azzurrini che il prossimo 6 giugno Di Biagio convocherà per l’Europeo Under 21, raggiungeranno i compagni in ritiro direttamente il 12 giugno, dopo aver risposto alla convocazione di Ventura per i due impegni della Nazionale A con Uruguay (7 giugno) e Liechtenstein (11 giugno).



L’elenco dei convocati per il raduno



Portieri: Mattia Del Favero (Juventus), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Brescia), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Alessandro Murgia (Lazio), Stefano Sensi (Sassuolo), Luca Valzania (Cittadella);

Attaccanti: Alberto Cerri (Pescara), Luca Garritano (Cesena), Gaetano Monachello (Ternana), Simone Palombi (Ternana), Andrea Pinamonti (Inter), Alessandro Piu (Spezia), Federico Ricci (Sassuolo), Daniele Verde (Avellino).



Staff – Dirigente accompagnatore: Vincenzo Martinelli; Allenatore: Luigi Di Biagio; Vice allenatore: Carmine Nunziata; Assistente allenatore: Daniele Franceschini; Segretario: Emiliano Cozzi; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Match Analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Guido Mauro Ferrini e Maurizio Fagorzi.

Il programma della Nazionale Under 21

Lunedì 29 maggio

h. 12.00 - Raduno presso il ‘Mancini Park Hotel’ - Roma

h. 16.30 - Allenamento (chiuso)



Martedì 30 maggio

h. 08.30 - Test ematici e salivari

h. 10.30 - Allenamento (chiuso)



Mercoledì 31 maggio

h. 10.30 - Allenamento (aperto alla Stampa)

a seguire incontro con la Stampa (il Tecnico)

al termine scioglimento prima parte di raduno



Il calendario del Gruppo C del Campionato Europeo Under 21



Prima giornata (18 giugno)

Germania-Repubblica Ceca (ore 18 – Tychy)

ITALIA-Danimarca (ore 20.45 – Cracovia)



Seconda giornata (21 giugno)

Repubblica Ceca-ITALIA (ore 18 – Tychy)

Danimarca-Germania (ore 20.45 – Cracovia)



Terza giornata (24 giugno)

Repubblica Ceca-Danimarca (ore 20.45 – Tychy)

ITALIA-Germania (ore 20.45 – Cracovia)