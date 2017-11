Sono 23 i convocati del commissario tecnico Luigi Di Biagio, in vista dell'amichevole che gli Azzurrini disputeranno martedì 14 novembre contro la Russia. La gara è in programma alle 18.30 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone, il nuovissimo impianto della città. Prima chiamata per il difensore classe '97 del Basilea Raoul Petretta, mentre va sottolineata la chiamata di Enrico Chiesa che quindi sicuramente non rientrerà nelle convocazioni di Ventura per lo spareggio della Nazionale maggiore.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Emil Mulyadi Audero (Venezia), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Kevin Bonifazi (Torino), Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Nicolo' Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Milan), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio).

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Spal), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Hellas Verona), Luca Vido (Atalanta).