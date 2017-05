Sono 26 i convocati del commissario tecnico Gian Piero Ventura in vista delle sfide che vedranno l'Italia affrontare prima l'Uruguay in amichevole il 7 giugno a Nizza e poi l'11 giugno a Udine il Lichtenstein per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.



Tornano in gruppo il centrocampista del Milan Riccardo Montolivo, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione e Stephan El Shaarawy, convocato anche in occasione dell’ultimo stage. I cinque italiani della Juventus (Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Marchisio) raggiungeranno Coverciano il 5 giugno dopo aver giocato la finale di Champions a Cardiff mentre il raduno per tutti gli altri partirà il 2 giugno. Sempre il 5 giugno alcuni degli Azzurri convocati come Caldara, Pellegrini e Ceccherini lasceranno il ritiro per aggregarsi alla Nazionale Under 21 che disputerà gli Europei in Polonia.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: *Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), *Andrea Barzagli (Juventus), *Leonardo Bonucci (Juventus), **Mattia Caldara (Atalanta), **Federico Ceccherini (Crotone), *Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), *Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), **Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).



*dal 5 giugno

**fino al 5 giugno