Seduta di rifinitura questo pomeriggio per lo Spezia di mister Di Carlo, che si prepara alla sfida col Latina in programma domani sera, ore 20:30, al Picco. Al termine dell'allenamento, il tecnico cassinate ha diramato la lista dei convocati: tornano Pulzetti, dopo il turno di squalifica, Piccolo e Sciaudone. Prima convocazione per i nuovi Djokovic e Fabbrini; out Piu, che ha accusato un affaticamento muscolare durante la rifinitura. Ecco la lista degli aquilotti che sfideranno i pontini:



Portieri: Chichizola, Pagnini, Valentini A..



Difensori: Valentini N., De Col, Ceccaroni, Crocchianti, Migliore, Terzi, Datkovic.



Centrocampisti: Sciaudone, Deiola, Djokovic, Errasti, Vignali, Maggiore, Pulzetti.



Attaccanti: Piccolo, Baez, Fabbrini, Mastinu, Granoche, Cisotti.