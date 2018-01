Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi in vista della sfida che vedrà la Lazio affrontare il Milan. Era in dubbio fino all'ultimo l'attaccante Ciro Immobile che, però, non è stato inserito nella lista dall'allenatore biancoceleste e non sarà della partita.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Nani.