Sono 23 i convocati di Vincenzo Montella in vista del derby che vedrà il Milan affrontare l'Inter a San Siro domani sera alle 20.45. Non ce la fa Kalinic non convocato, mentre è regolarmente in lista Musacchio.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

Difensori: Abate, Bonucci, Calabria, Gabbia, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

Attaccanti: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.