Allenamento mattutino oggi per il Napoli e poi partenza per Verona dove gli azzurri giocheranno domani alle 20,45 per la prima giornata di campionato. Gli azzurri hanno svolto attivazione in avvio e successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Pavoletti non si è allenato per improvvisi problemi familiari. I convocati: Reina, Rafel, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.